Uomini e Donne: Alessandro Verdolini deluso da Andrea Nicole (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le anticipazioni lo annunciavano ormai da diverso tempo ma ieri, finalmente, è andata in onda la puntata in cui Andrea Nicole ha scelto di uscire da Uomini e Donne con Ciprian. Dopo quanto accaduto, che ha deluso persino Maria De Filippi, anche Alessandro Verdolini, altro corteggiatore della tronista trans, ha detto la sua sulla ragazza e la sua decisione. Ieri è finalmente andata in onda la puntata della scelta di Andrea Nicole, che ha sorpreso tutti presentandosi in studio per mano con Ciprian e annunciando di aver passato la notte con lui. Le anticipazioni parlano da tempo della vicenda ma solo ieri il pubblico ha potuto scoprire come sono andate davvero le cose. Dopo che la tronista trans è arrivata nel programma ed ha ammesso di ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le anticipazioni lo annunciavano ormai da diverso tempo ma ieri, finalmente, è andata in onda la puntata in cuiha scelto di uscire dacon Ciprian. Dopo quanto accaduto, che hapersino Maria De Filippi, anche, altro corteggiatore della tronista trans, ha detto la sua sulla ragazza e la sua decisione. Ieri è finalmente andata in onda la puntata della scelta di, che ha sorpreso tutti presentandosi in studio per mano con Ciprian e annunciando di aver passato la notte con lui. Le anticipazioni parlano da tempo della vicenda ma solo ieri il pubblico ha potuto scoprire come sono andate davvero le cose. Dopo che la tronista trans è arrivata nel programma ed ha ammesso di ...

