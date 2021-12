Sud: d'Ippolito (M5S), 'impegno governo per istituire No tax area' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - La Camera ha approvato un ordine del giorno del deputato M5S Giuseppe d'Ippolito che impegna il governo in carica a "valutare, nei prossimi provvedimenti normativi, l'opportunità di promuovere una No-Tax area nelle regioni del Mezzogiorno della durata di almeno cinque anni, prevedendo esenzioni integrali dall'imposta sul reddito delle società (Ires) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per tutte le imprese operanti e per quelle che intenderanno trasferirsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a condizione che dalle regioni indicate non trasferiscano le proprie attività e il proprio domicilio fiscale almeno per un periodo di dieci anni". "Questa mia richiesta - spiega il parlamentare del Movimento 5 Stelle - non ha incontrato ostacoli: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - La Camera ha approvato un ordine del giorno del deputato M5S Giuseppe d'che impegna ilin carica a "valutare, nei prossimi provvedimenti normativi, l'opportunità di promuovere una No-Taxnelle regioni del Mezzogiorno della durata di almeno cinque anni, prevedendo esenzioni integrali dall'imposta sul reddito delle società (Ires) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per tutte le imprese operanti e per quelle che intenderanno trasferirsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a condizione che dalle regioni indicate non trasferiscano le proprie attività e il proprio domicilio fiscale almeno per un periodo di dieci anni". "Questa mia richiesta - spiega il parlamentare del Movimento 5 Stelle - non ha incontrato ostacoli: ...

