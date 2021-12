Salvini | Morisi può tornare subito a lavorare con me | se vuole

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ospite di Massimo Giletti a “Non è L’Arena” su La7, Matteoha aperto a un possibile ritorno del suo ex social media manager Luca. "Se volesse, siccome è un ottimo professionista oltre che essere un buon amico, la porta è sempre aperta e spalancata”, ha detto il leader della Lega. "Adesso che i giudici hanno detto che non ha commesso nessun reato, tu hai letto qualche mezza riga di scuse su qualche giornale o nei talk show?". Come scrivevamo a fine novembre scorso sul Foglio, dopo che la procura ha chiesto l'archiviazione di, manca all’appello l'autocritica di tutti gli indignati permanent e gli autocertificati difensori della democrazia. L’archiviazione per totale inconsistenza dell’inchiesta contro Lucaper la famosa vicenda del “festino” agostano (e privato) dell’ex ...

Luca? Se vuole può tornare a lavorare con me anche subito'. Così Matteoa Non è l'Arena , su La7, rispondendo a una domanda del conduttore Massimo Giletti. 'Io non amo quelli che ...... Matteo, a "Non è l'Arena" su La 7 parlando del suo ex spin doctor coinvolto in una indagine per presunta cessione di stupefacenti, vicenda archiviata dal pm perchéè risultato ..."Luca Morisi è una bravissima persona che per un mese è stata massacrata sul nulla per attaccare me", aggiunge il leader della Lega."I giudici hanno detto che non ha commesso alcun reato. La mia porta per lui è sempre aperta" ha detto Matteo Salvini ...