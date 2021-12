Rugby | Challenge Cup | Zebre a Tolone a caccia di una vittoria

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo appuntamento diCup per leParma, che dopo la sconfitta all’esordio contro Biarritz affrontano il secondo club di Top 14 in una settimana e lo fanno a. Sfida difficile contro Sergio Parisse e compagni per i ragazzi di Michael Crowley ancora alla ricerca del primo successo stagionale.non sta vivendo una grande stagione, con i francesi che attualmente sono undicesimi nel Top 14, con 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, mentre nella prima settimana diCup i rossoneri non sono scesi in campo. L’esordio casalingo e contro leè sicuramente l’occasione giusta per Parisse e compagni per iniziare al meglio la campagna europea e ritrovare fiducia anche in ottica campionato. Le, invece, sono ancora a ...

Advertising

zazoomblog : Rugby Coppe europee: il secondo turno di Champions Cup e Challenge Cup - #Rugby #Coppe #europee: #secondo - ansacalciosport : Rugby: tornano le Zebre, sconfitta per 26-13. Challenge Cup, il Biarritz si impone al Lanfranchi di Parma | #ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: Rugby, Challenge Cup: Zebre sconfitte 26-13 dai francesi del Biarritz - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Rugby, Challenge Cup: Zebre sconfitte 26-13 dai francesi del Biarritz - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Rugby, Challenge Cup: Zebre sconfitte 26-13 dai francesi del Biarritz -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Challenge

Si giocherà al Kinsgholm Stadium con il Benettonche va in Inghilterra per aprire la campagna europea inCup . I biancoverdi fanno parte della Pool B con Gloucester, Lione, Perpignan ......delle Zebre. Dopo aver ospitato allo Stadio Lanfranchi di Parma il Biarritz Olympique, il XV di coach Bradley si appresta a scendere in campo allo Stade Mayol per il secondo turno di...Secondo appuntamento di Challenge Cup per le Zebre Parma, che dopo la sconfitta all’esordio contro Biarritz affrontano il secondo club di Top 14 in una settimana e lo fanno a Tolone. Sfida difficile c ...Primo match di Challenge Cup per la Benetton Treviso, il cui esordio europeo avviene in terra inglese, per la precisione a Gloucester. Sfida dura per Lamaro e compagni che, però, vogliono provare fin ...