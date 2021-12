Roma domeniche ecologiche 2021-2022 | prossima il 2 gennaio | lista

(Di giovedì 16 dicembre 2021), la: 2 e 30, 20 febbraio e 13 marzo de prossimo anno. “La Giunta capitolina, riunitasi oggi, ha dato indirizzo agli uffici competenti di predisporre gli atti per l’attuazione del programma ‘’ stabilito dalle normative nazionali e regionali e relativo alla stagione invernale, al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico”, comunica il Campidoglio. ”L’iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella Ztl “Fascia Verde” per quattro: quelle del 2 e 30, del 20 febbraio e del 13 marzo, a ...

L'iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL 'Fascia Verde' per quattro: quelle del 2 e 30 gennaio, del 20 febbraio e del 13 marzo. In arrivo nuove domeniche ecologiche nel 2022 e, insieme ad esse, anche i vari blocchi del traffico. Lo decide la Memoria di Giunta del 16 dicembre 2021, che indica anche le date e gli orari dei blocchi. Ambiente: tornano le domeniche ecologiche a Roma a partire dal 2 gennaio.