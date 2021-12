Napoli, caso Manolas: volato in Grecia per non tornare? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Napoli - Kostas il greco parte seconda: il ritorno all' Olympiacos , questa volta, è davvero dietro l'angolo, elemento decisivo ieri: Manolas ha saltato l'allenamento ed è partito per Atene dall'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 dicembre 2021)- Kostas il greco parte seconda: il ritorno all' Olympiacos , questa volta, è davvero dietro l'angolo, elemento decisivo ieri:ha saltato l'allenamento ed è partito per Atene dall'...

Advertising

elio_vito : Caso Maresca, consigliere comunale a Napoli e magistrato a Campobasso, lo può fare, ma anche Cartabia dice che non… - sportli26181512 : Napoli, caso Manolas: volato in Grecia per non tornare?: Il difensore azzurro sarebbe vicino all'accordo con l'Olym… - giuseppediemme : RT @Napoli_Report: #Pisacane @CorSport:“Non riteniamo congrua la proposta del #Napoli. Non aspettiamo in eterno: bisogna trovare una soluzi… - MrRuggier0 : Classifica nel caso siano cancellate tutte le partite della Salernitan. Inter 37 AC Milan 36 Atalanta 34 Napoli 33… - MikeTheV : @MarcoDiMaro Guarda caso nessun giocatore parla …. Casualmente parla un giocatorino del napoli inserito in uno scam… -