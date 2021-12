(Di giovedì 16 dicembre 2021) Molti i temi ‘caldi’ al centro del cordiale colloquio tenutosi stamane infra Il Presidente della Repubblica e Papa: dalla famiglia e l’istruzione dei giovani, fino alla campagna vaccinale, senza dimenticare la tragedia delle migrazioni, ed i valori al centro della democrazia in Europa. A rendere particolarmente emozionante l’incontro, non tanto l’imminenza delle festività natalizie, quanto il fato che, quella di stamane è stata la cosiddettadi, destinata a chiudere i rapporti legati all’ufficialità del mandato presidenziale, ormai giunto alla scadenza.in: prima ‘l’affettuoso colloquio’ durato circa mezzora, poi il tradizionale scambio dei doni Accompagnato dalla figlia Laura ed i nipoti, il Capo ...

italiaserait : Mattarella incontra Francesco per la ‘visita di congedo’. Il Vaticano riferisce di un ‘colloquio affettuoso’ - shineelite2 : RT @pirata_21: Il #Papa incontra #Mattarella che ha finito il mandato. 'Beato te'. - FilippoCarmigna : Il Presidente Mattarella incontra Papa Francesco - pignasca : RT @pirata_21: Il #Papa incontra #Mattarella che ha finito il mandato. 'Beato te'. - DaliaDaliaanfo : RT @pirata_21: Il #Papa incontra #Mattarella che ha finito il mandato. 'Beato te'. -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella incontra

"E' stato un onore essere stata scelta da Darghi eper avere questo compito importante " ... IbrahimovicPapa Francesco/ L'ironia di Zlatan: "Le piace il Milan?" TANIA CAGNOTTO E L'...Vedi Anche SergioPapa Francesco in Vaticano: colloquio privato di 45 minuti. Le immagini dell'incontro - Videoa sua volta ha omaggiato il Pontefice con una stampa con ...Molti i temi ‘caldi’ al centro del cordiale colloquio tenutosi stamane in Vaticano fra Il Presidente della Repubblica e Papa Francesco: dalla famiglia e l’istruzione dei giovani, fino alla campagna va ...Il faccia a faccia tra il Papa e il Capo dello Stato Sergio Mattarella è durato 45 minuti. “Grazie per la testimonianza, che è il meglio della testimonianza”, ha detto il Papa a Mattarella. Un altro n ...