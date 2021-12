LIVE Curling, Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri sfidano Giappone e Germania, c’è la Scozia per le donne (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Turchia femminile – La cronaca di Italia-Repubblica Ceca maschile – La cronaca di Italia-Germania femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone (ore 09.00) e Germania-Italia (ore 19.00), match validi per il round robin del Preolimpico 2021 di Curling maschile, nonché di Italia-Scozia (ore 14.00), valido per il torneo femminile. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi) per affrontare due incontri determinanti per la seconda fase: la Nazionale italiana deve vincere almeno una sfida per essere certa di evitare il quarto posto ed avere così due possibilità per andare alle ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca di Italia-Turchia femminile – La cronaca di Italia-Repubblica Ceca maschile – La cronaca di Italia-femminile Buongiorno e benvenuti allatestuale di Italia-(ore 09.00) e-Italia (ore 19.00), match validi per il round robin deldimaschile, nonché di Italia-(ore 14.00), valido per il torneo femminile. Gliscenderanno sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi) per affrontare due incontri determinanti per la seconda fase: la Nazionale italiana deve vincere almeno una sfida per essere certa di evitare il quarto posto ed avere così due possibilità per andare alle ...

Advertising

infoitsport : LIVE Curling Italia-Germania 7-6, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre si impongono all'extra-end e si giocheran… - infoitsport : LIVE Curling Italia-Germania 7-6, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre si impongono all'extra-end e si giocheran… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 4-4 Preolimpico 2021 in DIRETTA: sfida in parità all’ottavo end - #Curling #Italia-Ge… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 1-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le teutoniche rubano la mano nel quarto end -… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 1-0 Preolimpico 2021 in DIRETTA: subito una mano rubata dalle azzurre - #Curling… -