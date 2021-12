L’agente di Insigne | «Non si può aspettare giugno De Laurentiis ha calcolato tutto | è stato scientifico»

Leggi su ilnapolista

Il Corriere dello Sport intervista il manager di Lorenzo, Vincenzo Pisacane. La trattativa per il rinnovo è ferma: Adl offre un quadriennale da 3,5 milioni a stagione,vorrebbe un rinnovo a 5 milioni a stagione, ovvero quanto guadagna oggi. «Preferisco evitare cifre e dettagli, ma non riteniamo congrua la proposta». Ma le parti continuano a sentirsi. «Ci sentiamo abbastanza spesso. E d'accordo, l'ultima telefonata non è stata delle migliori, però è giusto che ognuno abbia la propria idea e faccia la propria parte. Non possiamo puntarci le pistole alle tempie». Si deciderà a gennaio. «Nel rispetto del giocatore e di tutti non si puòin eterno, non si può. E se poi malauguratamente dovesse prendere un raffreddore? Perché rischiare?».