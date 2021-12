Incidente a Firenze, auto distrugge la vetrina di una pasticceria (Di giovedì 16 dicembre 2021) Firenze, 16 dicembre 2021 - Incidente rocambolesco e attimi di panico puro questa mattina intorno a mezzogiorno in piazza Gualfredotto, a Gavinana . Qui una giovane donna a bordo di una Toyota ha ... Leggi su lanazione (Di giovedì 16 dicembre 2021), 16 dicembre 2021 -rocambolesco e attimi di panico puro questa mattina intorno a mezzogiorno in piazza Gualfredotto, a Gavinana . Qui una giovane donna a bordo di una Toyota ha ...

Advertising

qn_lanazione : Incidente a #Firenze, auto distrugge una vetrina - corrierefirenze : L’incidente in via dei Caponsacchi: sul posto la Municipale, non ci sarebbero feriti - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 4 km causa incidente tra Svincolo Valmontone (Km 586,5) e A1 Allacciamento Diramazione Ro… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 3 km causa incidente tra Svincolo Valmontone (Km 586,5) e A1 Allacciamento Diramazione Ro… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Firenze CODA di 3 km per incidente tra Valmontone e Bivio Diramaz. Roma Sud dal… -