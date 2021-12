In Parlamento solo col green pass (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per i parlamentari resta l'obbligo del green pass per accedere a Montecitorio e a Palazzo Madama. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto tra poteri sollevato dal senatore del ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per i parlamentari resta l'obbligo delper accedere a Montecitorio e a Palazzo Madama. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto tra poteri sollevato dal senatore del ...

Advertising

nieddu_grazia : RT @NatMarmo: Solo per palati fini, ancora una lezione di politica a tutto il Parlamento. #Renzi #ItaliaViva - mario0549 : RT @NatMarmo: Solo per palati fini, ancora una lezione di politica a tutto il Parlamento. #Renzi #ItaliaViva - fuskiko : RT @Cassuto3Cassuto: E solo gli assassini al governo rimangono vivi…morto qualcuno in Parlamento, Viminale, Quirinale ,Vaticano? - rosarioT1970 : RT @NatMarmo: Solo per palati fini, ancora una lezione di politica a tutto il Parlamento. #Renzi #ItaliaViva - VillaIsolina : RT @NatMarmo: Solo per palati fini, ancora una lezione di politica a tutto il Parlamento. #Renzi #ItaliaViva -