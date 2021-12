Il ministro Brunetta corona il suo sogno: è cintura nera “primo dan” di judo. Ma annodarla diventa un problema – Video (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il ministro Renato Brunetta ha coronato il sogno che aveva da bambino: è diventato cintura nera, primo dan, di judo. Il forzista ha ricevuto il riconoscimento da Giovanni Malagò, presidente del Coni, e Domenico Falcone, presidente Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali). Brunetta ha postato il Video in cui si annoda la cintura, come da rito, sui propri canali social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) IlRenatohato ilche aveva da bambino: ètodan, di. Il forzista ha ricevuto il riconoscimento da Giovanni Malagò, presidente del Coni, e Domenico Falcone, presidente Fijlkam (Federazione italianalotta karate arti marziali).ha postato ilin cui si annoda la, come da rito, sui propri canali social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Giorgiolaporta : Pensavo fosse uno scherzo. Poi ho sperato fosse una #fakenews. No, il ministro #Brunetta ha proprio affermato che s… - Stella_Torraco : RT @OperationOne: come mai il ministro Brunetta non dichiara nulla di trionfalistico in questi giorni? niente da dire sulla efficacia clamo… - Facciamo_ECO : Ministro #Brunetta veniamo da una #crisisanitaria che è stato possibile affrontare dal nostro servizio sanitario na… - e_pisano : RT @Giorgiolaporta: Pensavo fosse uno scherzo. Poi ho sperato fosse una #fakenews. No, il ministro #Brunetta ha proprio affermato che siamo… - pameladiverona : RT @OperationOne: come mai il ministro Brunetta non dichiara nulla di trionfalistico in questi giorni? niente da dire sulla efficacia clamo… -