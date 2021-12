Il Flamengo cerca un allenatore | anche Zenga tra i candidati

(Di giovedì 16 dicembre 2021) A distanza di quasi due anni dalla sua ultima esperienza al Cagliari, Walterpotrebbe ritornare a sedersi su una panchina. Il, infatti, starebbe valutando di affidare all’ex portiere dell’Inter la guida tecnica della squadra dopo l’addio di Renato Portaluppi. Ilvuole? I rossoneri del vulcanoco presidente Rodolfo Landim vogliono ritornare ai fasti del passato in patria sulla scia di quanto fatto dagli storici rivali del Palmeiras, vincitore di due Coppe Libertadores consecutive. Per farlo hanno deciso di puntare su un tecnico straniero e non a caso sono già stati interpellati Marcelo Gallardo e Jorge Jesus, ma entrambi hanno rifiutato preferendo restare al River Plate e Benfica. Il club brasiliano però non si è scoraggiato e ha preso in seria considerazione il profilo di Walter ...

Commenta per primo Ilè alla ricerca di un nuovo tecnico. Stando a quanto riporta O Globo Esporte il club avrebbe puntato Ernesto Valverde .... per tutti Gabigol , ex Inter, capocannoniere del torneo con 10 reti e punto di forza delallenato dal Renato Portaluppi , ex meteora della Roma nel 1988 - 89. Nel Palmeiras, cheun ...Tra le squadre candidate al premio di Best Men's Club of the Year ai Globe Soccer Awards 2021, che si terranno il 27 dicembre a Dubai, c'è anche l'Al-Ahly, club egiziano tra i più vincenti di sempre.Il Flamengo chiama Sampaoli, tra i candidati per la panchina del club brasiliano: il tecnico argentino ha già comunicato la sua risposta ...