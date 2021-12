Gf Vip | accusa gravissima al programma | non è la prima volta che succede

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuove accuse contro il Gf Vip. Il reality show continua ad essere attaccato. Ma questasi tratta di un ex concorrente. Ecco cosa ha detto. I riflettori sul Gf Vip continuano a rimanere accesi sia dentro la casa che fuori. La puntata di lunedì scorso è stata ricca di colpi di scena, dove ad

... Gianmaria Antinolfi si infiamma parlando di Soleil L'ultima puntata del Grande Fratelloha ... Tra un'e l'altra, i Vipponi hanno riflettuto sull'intera situazione e alcun di loro sono giunti ...molto probabile che fino all'uscita dalla casa del Grande Fratello, dove è attualmente un concorrente, l'ex nuotatore Manuel Bortuzzo non venga a sapere dell'...reclusione dopo la caduta dell'...Gf Vip 6, Gianmaria difende Alex e va contro Soleil Dopo la squalifica ... Il gesto di Belli ha spezzato il cuore di Soleil, che piange sconsolata e accusa l’attore di averla presa in giro. Tra ...Al GF Vip dopo l'uscita di Belli, Gianmaria Antinolfi non crede affatto che Soleil sia una vittima della situazione e ha deciso che la nominerà sempre ...