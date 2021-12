Advertising

CB_Ignoranza : Maria Sole Ferrieri Caputi, con la direzione di Cagliari-Cittadella di Coppa Italia, è la prima donna ad arbitrare… - SkySport : Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A in Cagliari-Cittadella #SkySport… - webecodibergamo : Ferrieri Caputi, che esordio col Cagliari: prima donna a «fischiare» un club di A. Dottoranda all'Università di Ber… - _Net_Insurance : Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna a dirigere una squadra di serie A Trentalange: 'Rappresenta la cre… - IFlck : RT @Corriere: Maria Sole Ferrieri Caputi, è lei il primo arbitro donna a dirigere una squadra di seri... -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrieri Caputi

L'ex arbitro Massimo De Santis commenta così all'Adnkronos la prova di Maria Sole, prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A. La 31enne livornese ha diretto il match di Coppa ...Continuano a cadere i muri del calcio 'maschile' per le donne. Merito anche di donne come Maria Sole, il primo arbitro donna che ha diretto una partita con in campo una squadra di serie A. E' successo alla Unipol Domus dove è stata scritta una pagina di storia nel match di Coppa ...Roma, 16 dic. - "Spero non rimanga un episodio isolato, mi auguro che in futuro Aia e Figc diano sempre maggiore spazio agli arbitri donna". L'ex arbitro Massim ...Maria Sole Ferrieri Caputi, che ieri ha ben figurato in occasione di Cagliari-Cittadella, ha scritto la storia Maria Sole Ferrieri Caputi ha compiuto un passo importante in un mondo, come quello del c ...