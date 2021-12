Elezioni in Libia, dimostrazione di forza dei gruppi armati a Tripoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

Agenzia_Ansa : Tensione in Libia: un gruppo di uomini armati, appartenenti alla milizia della Brigata Al-Samoud, circondano l'uffi… - Tg3web : Il licenziamento di un comandante miltare riporta la Libia sulla soglia di un colpo di stato. Milizie armate hanno… - giampaz : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: '#Consiglio… - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'La comunità internazionale ha fatto notevoli passi falsi ponendo, per esempio, troppa enfasi sulle elezioni del 24 dice… - giampaz : RT @NessunLuogo24: #ConsiglioEuropeo: i dossier che scottano. #Libia: elezioni addio, parlano le armi. Benvenuti a una nuova puntata. #… -