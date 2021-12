È durata 45 minuti la visita di congedo tra Mattarella e il Papa (Di giovedì 16 dicembre 2021) AGI - È durato circa quarantacinque minuti il colloquio di Papa Francesco con il Presidente Mattarella. Pontefice e Capo dello Stato si sono intrattenuti in un fitto dialogo e dopo lo scambio dei doni, il Presidente, ha quindi lasciato la biblioteca privata del Papa venendo ricevuto dal Segretario di Stato Pietro Parolin. Nella visita è stato accompagnato dalla figlia Laura. Il Papa e il Capo dello Stato hanno avuto nei sette anni di mandato presidenziale diversi incontri, segnati da una profonda concordanza sui temi del dialogo interreligioso, della pace facilitata dal multilateralismo, dell'attenzione agli ultimi e della tutela dell'ambiente. Il primo incontro è stata la visita ufficiale di Mattarella in Vaticano, due mesi dopo l'elezione il 18 ... Leggi su agi (Di giovedì 16 dicembre 2021) AGI - È durato circa quarantacinqueil colloquio diFrancesco con il Presidente. Pontefice e Capo dello Stato si sono intrattenuti in un fitto dialogo e dopo lo scambio dei doni, il Presidente, ha quindi lasciato la biblioteca privata delvenendo ricevuto dal Segretario di Stato Pietro Parolin. Nellaè stato accompagnato dalla figlia Laura. Ile il Capo dello Stato hanno avuto nei sette anni di mandato presidenziale diversi incontri, segnati da una profonda concordanza sui temi del dialogo interreligioso, della pace facilitata dal multilateralismo, dell'attenzione agli ultimi e della tutela dell'ambiente. Il primo incontro è stata laufficiale diin Vaticano, due mesi dopo l'elezione il 18 ...

