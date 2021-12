De Luca sempre più trash: “C’è chi parla di patrioti a capocchia. Salvini? Uomo di Neanderthal” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ormai con sempre maggiore frequenza, Vincenzo De Luca assomiglia a una versione incupita di Maurizio Crozza. Anche oggi il governatore campano ha “imitato” il suo imitatore con un intervento decisamente “trash”. In occasione dell’apertura della campagna di vaccinazione per i più piccoli, il presidente della Campania è intervenuto in una scuola napoletana e ha risposto sulle perplessità di Matteo Salvini sul vaccino ai bambini. «Lasciamo perdere Salvini – ha ghignato De Luca ai giornalisti – quando dice queste cose Salvini mi ricorda sempre che lui è ancora allo stadio evolutivo del Neanderthal, prima di arrivare al Sapiens Sapiens ci vogliono altri 40mila anni». LEGGI ANCHE "Ecco a voi la De Luca dynasty". Così il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ormai conmaggiore frequenza, Vincenzo Deassomiglia a una versione incupita di Maurizio Crozza. Anche oggi il governatore campano ha “imitato” il suo imitatore con un intervento decisamente “”. In occasione dell’apertura della campagna di vaccinazione per i più piccoli, il presidente della Campania è intervenuto in una scuola napoletana e ha risposto sulle perplessità di Matteosul vaccino ai bambini. «Lasciamo perdere– ha ghignato Deai giornalisti – quando dice queste cosemi ricordache lui è ancora allo stadio evolutivo del, prima di arrivare al Sapiens Sapiens ci vogliono altri 40mila anni». LEGGI ANCHE "Ecco a voi la Dedynasty". Così il ...

Advertising

Faniuzza1 : RT @catenaaurea66: San Gennaro nega di nuovo il miracolo. La Napoli sotto la dittatura pandemonica di De Luca non deve piacergli affatto, v… - SecolodItalia1 : De Luca sempre più trash: “C’è chi parla di patrioti a capocchia. Salvini? Uomo di Neanderthal”… - inews__24 : ???'Luca #Morisi è una bravissima persona che per un mese è stata massacrata sul nulla per attaccare me' ???… - MarySpes : RT @catenaaurea66: San Gennaro nega di nuovo il miracolo. La Napoli sotto la dittatura pandemonica di De Luca non deve piacergli affatto, v… - troppotrash0 : RT @Tea_Fei: Il signore dietro non può suggerire a Ciprian di chiedere scusa ma Maria può difendere Luca sempre e comunque ad ogni costo. #… -