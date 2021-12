Davigo teme la politicizzazione della magistratura Cioè | più di così?

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Con il rilievo dovuto a un pensatore come il dottor Piercamillo, il Fatto quotidiano ha pubblicato le sue osservazioni sulla riforma del Csm proposta dalla professoressa Cartabia, il ministro. Tra esse, questa: "È ipotizzabile, nella riforma in discussione, che la corrente risultata di maggioranza alle elezioni del Consiglio tenderà a creare alleanze con i componenti laici (quelli eletti dal Parlamento) che riterrà più vicine alle proprie posizioni,accentuando la '". Proprioha detto. E vale forse la pena di sottolinearlo: accentuando la. Accentuandola. La. Ha detto....

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Davigo teme

Il Foglio

C'è già chi parla di 'ritorno al futuro' e chil'ombra del passato. Giovedì si riunisce la Bce ... TIM, DRAGHI vs GIAVAZZI?/ Quella frattura dell'Italia che risale ae Di Pietro Se ne ...... in quanto tripla toga rossa, abito animo e criniera, nondi raccontare di una notte in aereo ... la sua, quella del pool Mani pulite di Di Pietro ee della procura di Milano guidata da ...Con il rilievo dovuto a un pensatore come lui, il Fatto ha pubblicato le sue osservazioni alla riforma del Csm proposta dal ministro Cartabia ...Sono ormai chiari i risultati delle elezioni dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, che hanno visto la vittoria della corrente moderata di Magistratura Indipendente, insieme all ...