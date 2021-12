Covid | Di Maio | ' no tensioni con Ue | misure più restrittive per arginare Omicron'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Sulla reazione dell'Ue sull'ordinanza Speranza che ha introdotto una stretta sugli ingressi in Italia dall'Estero, Europa compresa, "eviterei di parlare di tensione. Si tratta dipiù, perché stiamo cercando dila diffusione di", la nuova variante su cui l'Italia "ha il vantaggio di una diffusione più bassa", da qui, l'"obbligo di tampone. In questo momento dobbiamo proteggere il paese da questa variante che ha effetti comunque preoccupanti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, in un'intervista al 'Corriere.it'.

... Roberto Speranza, e dal ministro degli Esteri, Luigi Di, in vista dei viaggi per le vacanze ... Sempre convinti che Roma non abbia rispettato il regolamento del certificatoUe (la notifica ...... , d'accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di. Le nuove regole, scattate il 15 dicembre, ... Il ministro della Salute ha poi confermato i corridoi turistici- free per mete turistiche ...Roma, 16 dic. Sulla reazione dell'Ue sull'ordinanza Speranza che ha introdotto una stretta sugli ingressi in Italia dall'Estero, Europa compresa, "eviterei di p ...Con l'arrivo della variante Omicron il mondo si prepara a nuova ondata. I contagi tornano a salire ovunque, proprio nel periodo delle festività natalizie. L’emergenza ...