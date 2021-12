Certificati verdi falsi ma funzionanti, blitz in tutta Italia (Di giovedì 16 dicembre 2021) I green pass erano veri, e alla scansione delle app davano luce verde. Ma era falso che il possessore fosse vaccinato: per metterselo in tasca non aveva fatto l'iniezione, ma sborsato tra i 50 e i 100 ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) I green pass erano veri, e alla scansione delle app davano luce verde. Ma era falso che il possessore fosse vaccinato: per metterselo in tasca non aveva fatto l'iniezione, ma sborsato tra i 50 e i 100 ...

lacucinaverde : @cinziotta73 @1Marzia2 @dottorbarbieri Esattamente ma se si rientra nel paese con tampone negativo e plf compilato(… - GiannettiMarco : RT @LaNotiziaTweet: Green Pass falsi, perquisizioni della Polizia in tutta Italia. Rubavano i dati violando i sistemi informatici delle far… - BrunellaCalabre : RT @fcolarieti: Green Pass falsi, perquisizioni della Polizia in tutta Italia. Rubavano i dati violando i sistemi informatici delle farmaci… - stretsonia : @JacquelineCiti A me questa pandemia mi sta rovinando la vita, mi sta facendo perdere la speranza del futuro miglio… - horottoilvetro : RT @TgrRai: #GreenPass, attacco ai sistemi informatici di sei regioni per falsificare i certificati verdi e rivenderli ai non vaccinati. 82… -