Berlusconi al Quirinale, l'ipotesi è sempre più probabile Su Affari i calcoli segretissimi che agitano Letta e Conte (Di giovedì 16 dicembre 2021) Molti sorridono quando si parla di Silvio Berlusconi presidente della Repubblica. Politici e giornalisti in tenuta da talk show televisivo permanente, sempre pronti alla rissa buona solo per qualche numeri in più negli ascolti Auditel, reputano impossibile che l'ex Cavaliere possa... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 16 dicembre 2021) Molti sorridono quando si parla di Silviopresidente della Repubblica. Politici e giornalisti in tenuta da talk show televisivo permanente,pronti alla rissa buona solo per qualche numeri in più negli ascolti Auditel, reputano impossibile che l'ex Cavaliere possa... Segui sutaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : ???? ?????????????????? ?????? ?????????? / ???????????????????? ???? ??????????????????? In 170mila hanno già detto ???? Firma anche tu ??… - CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - fattoquotidiano : Silvio all’assalto di Mario. Salvini avvia le “consultazioni” per il Quirinale. Ma Berlusconi non vuol farsi da par… - tempoweb : #EnricoLetta esclude #Berlusconi al Colle e si illude basti un blitz rosso insieme a #Conte @lefrasidiosho per… - utini19 : RT @utini19: -