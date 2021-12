Argento sparkling | oro puro o intramontabile rosso?

Leggi su iodonna

(Di giovedì 16 dicembre 2021) All that glitter: è la parola d’ordine per la manicure natalizia, che vuole le unghie brillanti come gioielli in punta di dita. D’altronde, Chiara Ferragni docet: l’imprenditrice digitale ha sfoggiato fiera la sua nuova manicure su Instagram. Unghie a mandorla, lunghe e affusolate, per rendere le mani più slanciate e una nail art olografica, ricreata con un bellissimo color champagne, impreziosito da luminosissimi microglitter. Ma quali sono le tendenze più in avvistate sui social? Unghie: manicure e nail art per Capodanno guarda le foto Leggi anche ...