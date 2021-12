Wanda Nara: nuovo addio ad Icardi? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In queste ore Wanda Nara ha fatto una mossa sui social che ha subito sollevato nuovi sospetti in merito alla relazione tra lei e Mauro Icardi. La donna, che sui social ha sempre usato il nome del marito, ha infatti cambiato nickname, scegliendo il suo cognome da nubile. Come mai? Fino a poco tempo fa Wanda Nara e Mauro Icardi, calciatore del PSG, sono stati spesso sui giornali di cronaca rosa. Tutto è nato quando la donna avrebbe scoperto alcuni messaggi che il compagno scambiava con China Suarez, popolare cantante, e sarebbe venuto a sapere persino di un incontro tra i due. Dopo frecciatine, insulti e litigate varie, però, i due sembrano aver fatto pace… Anche se in queste ore qualcosa ha di nuovo fatto preoccupare i followers dei due. Cosa è successo? Scopriamolo ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In queste oreha fatto una mossa sui social che ha subito sollevato nuovi sospetti in merito alla relazione tra lei e Mauro. La donna, che sui social ha sempre usato il nome del marito, ha infatti cambiato nickname, scegliendo il suo cognome da nubile. Come mai? Fino a poco tempo fae Mauro, calciatore del PSG, sono stati spesso sui giornali di cronaca rosa. Tutto è nato quando la donna avrebbe scoperto alcuni messaggi che il compagno scambiava con China Suarez, popolare cantante, e sarebbe venuto a sapere persino di un incontro tra i due. Dopo frecciatine, insulti e litigate varie, però, i due sembrano aver fatto pace… Anche se in queste ore qualcosa ha difatto preoccupare i followers dei due. Cosa è successo? Scopriamolo ...

