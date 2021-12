Tragedia nel Napoletano | ex docente di matematica uccide una 67enne a colpi di pistola

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dramma a Torre Annunziata. Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14, un anziano di 81 anni ha sparato ad una donna con un colpo dinella sua abitazione situata nel popoloso comune in provincia di Napoli. Per la donna, una badante di 54 anni di origine ucraina che accudiva la sorella dell’81enne, non c’è stato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tragedia a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un uomo di 81 anni ha esploso dei colpi di arma da fuoco contro la badante di sua sorella, una 67enne di nazionalità ucraina. La vittima è mor ...