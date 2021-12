Super Green Pass fino al 31 marzo: quando serve, controlli, la guida completa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dal 6 dicembre è in vigore il Super Green Pass, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e Passare il Natale senza le restrizioni che hanno contraddistinto le festività del 2020. Nella serata del 14 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-legge che sposta la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, prorogando alla stessa data anche il Super Green Pass in Zona Bianca, che altrimenti avrebbe cessato la sua validità il 15 gennaio. Dal 6 dicembre e fino al 31 marzo quindi anche in Zona Bianca, per l’accesso ad alcune attività sociali non basta la certificazione ottenuta con il tampone, occorrerà essere vaccinati o guariti dall’infezione da ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dal 6 dicembre è in vigore il, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata eare il Natale senza le restrizioni che hanno contraddistinto le festività del 2020. Nella serata del 14 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-legge che sposta la fine dello stato di emergenza al 312022, prorogando alla stessa data anche ilin Zona Bianca, che altrimenti avrebbe cessato la sua validità il 15 gennaio. Dal 6 dicembre eal 31quindi anche in Zona Bianca, per l’accesso ad alcune attività sociali non basta la certificazione ottenuta con il tampone, occorrerà essere vaccinati o guariti dall’infezione da ...

