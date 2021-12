Quirinale: Mattarella primo nei sondaggi. Letta e Conte, patto per il Colle (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Aumenta fra gli italiani il favore verso una riconferma di Sergio Mattarella al Quirinale. Il Capo dello Stato uscente ha già fatto capire più volte che non è disponibile a prolungare il suo mandato oltre la scadenza dei 7 anni, il prossimo 3 febbraio. Tuttavia il Presidente ha indirizzato i suoi messaggi, in primo luogo, al Parlamento e alle forze politiche. Ossia ai soggetti espressione dei cosiddetti ‘grandi elettori’ che hanno il compito di nominare il nuovo inquilino del Colle. Mattarella sa bene, però, di godere ancora un ampio consenso fra gli elettori ‘normali’, i cittadini italiani. Mattarella simbolo di stabilità È lecito dunque pensare che a Re Sergio non dispiacciano i dati di un sondaggio di Nicola Piepoli, il decano dei sondaggisti ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Aumenta fra gli italiani il favore verso una riconferma di Sergioal. Il Capo dello Stato uscente ha già fatto capire più volte che non è disponibile a prolungare il suo mandato oltre la scadenza dei 7 anni, il prossimo 3 febbraio. Tuttavia il Presidente ha indirizzato i suoi messaggi, inluogo, al Parlamento e alle forze politiche. Ossia ai soggetti espressione dei cosiddetti ‘grandi elettori’ che hanno il compito di nominare il nuovo inquilino delsa bene, però, di godere ancora un ampio consenso fra gli elettori ‘normali’, i cittadini italiani.simbolo di stabilità È lecito dunque pensare che a Re Sergio non dispiacciano i dati di uno di Nicola Piepoli, il decano deisti ...

