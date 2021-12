POMERIGGIO 5, SIMONA BRANCHETTI: PER UN MESE SOSTITUISCO UNA GRANDE PROFESSIONISTA (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Una grandissima sfida. Sono felice, emozionata e non vedo l’ora di cominciare”. SIMONA BRANCHETTI si prepara all’avventura di POMERIGGIO 5 News, la versione natalizia del popolare talk show di Canale 5 che manterrà un presidio informativo dal 20 dicembre al 14 gennaio. Da lunedì 17 gennaio tornerà Barbara d’Urso con la versione classica di POMERIGGIO 5. Morning News è stato un esperimento per tutti, andava ad occupare uno spazio nuovo, che durante l’estate non era mai esistito su Canale 5. Adesso è tutto diverso: vado a sostituire un altro programma, che va in onda da anni, ha un suo seguito ed è condotto da una GRANDE PROFESSIONISTA. Così SIMONA BRANCHETTI a DiPiù Tv. La giornalista non nasconde la gioia ma anche la responsabilità di un compito non ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Una grandissima sfida. Sono felice, emozionata e non vedo l’ora di cominciare”.si prepara all’avventura di5 News, la versione natalizia del popolare talk show di Canale 5 che manterrà un presidio informativo dal 20 dicembre al 14 gennaio. Da lunedì 17 gennaio tornerà Barbara d’Urso con la versione classica di5. Morning News è stato un esperimento per tutti, andava ad occupare uno spazio nuovo, che durante l’estate non era mai esistito su Canale 5. Adesso è tutto diverso: vado a sostituire un altro programma, che va in onda da anni, ha un suo seguito ed è condotto da una. Cosìa DiPiù Tv. La giornalista non nasconde la gioia ma anche la responsabilità di un compito non ...

Advertising

bubinoblog : POMERIGGIO 5, SIMONA BRANCHETTI: PER UN MESE SOSTITUISCO UNA GRANDE PROFESSIONISTA - infoitcultura : Pomeriggio Cinque News: con Simona Branchetti via i tavoli e si passa allo studio 15 - Saimon194 : RT @tvblogit: Pomeriggio Cinque News: con Simona Branchetti via i tavoli e si passa allo studio 15 - FabioTraversa : RT @tvblogit: Pomeriggio Cinque News: con Simona Branchetti via i tavoli e si passa allo studio 15 - raspa90 : RT @tvblogit: Pomeriggio Cinque News: con Simona Branchetti via i tavoli e si passa allo studio 15 -