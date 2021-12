Pioli e il tabù Spalletti: dieci precedenti, zero vittorie. E due esoneri (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per Pioli Milan - Napoli conta di più. Per la classifica, per la lotta al titolo, per riscattare il momento un po' così, ma anche per spezzare una 'maledizione' che dura da 15 anni. Stefano non ha mai ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) PerMilan - Napoli conta di più. Per la classifica, per la lotta al titolo, per riscattare il momento un po' così, ma anche per spezzare una 'maledizione' che dura da 15 anni. Stefano non ha mai ...

Advertising

sportli26181512 : Pioli e il tabù Spalletti: dieci precedenti, zero vittorie. E due esoneri: Pioli e il tabù Spalletti: dieci precede… - michaelgscott0 : RT @Gazzetta_it: Pioli e il tabù Spalletti: dieci precedenti, zero vittorie. E due esoneri #MilanNapoli - Gazzetta_it : Pioli e il tabù Spalletti: dieci precedenti, zero vittorie. E due esoneri #MilanNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli tabù Pioli e il tabù Spalletti: dieci precedenti, zero vittorie. E due esoneri Stavolta c'è un tabù da sfatare. Anche perché un paio di sconfitte con Spalletti gli sono costate ... Pioli allena il Parma e Spalletti la Roma di Totti, quando tra i due c'erano ancora strette di mano ...

Champions League: Milan - Liverpool LIVE ... i Reds di Klopp sono già certi del primo posto mentre i rossoneri di Pioli si giocano il tutto per ... Per il Milan, poi c'è da sfatare il tabù San Siro: solo una vittoria nelle ultime nove partite ...

Stavolta c'è unda sfatare. Anche perché un paio di sconfitte con Spalletti gli sono costate ...allena il Parma e Spalletti la Roma di Totti, quando tra i due c'erano ancora strette di mano ...... i Reds di Klopp sono già certi del primo posto mentre i rossoneri disi giocano il tutto per ... Per il Milan, poi c'è da sfatare ilSan Siro: solo una vittoria nelle ultime nove partite ...