Natale sarà più sicuro. Alla Camera l’appello di Draghi: “Vaccinarsi è essenziale”. Figliuolo: “I team mobili porteranno i vaccini casa per casa” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri. Questo miglioramento è dovuto soprattutto Alla campagna di vaccinazione”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso dell’informativa Alla Camera in vista del Consiglio Europeo (qui il video). “Nell’arco di un anno – ha aggiunto – in Italia abbiamo vaccinato con due dosi quasi 46 milioni di persone – e oltre 300 milioni in tutta l’Unione Europea. E’ una mobilitazione imponente, per cui voglio ringraziare il Servizio Sanitario Nazionale, la Struttura del Commissario per l’Emergenza Covid-19, la Protezione Civile, tutti i cittadini”. “Oggi in Italia più dell’85% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto due dosi, e circa il 20% ha fatto anche la terza. Voglio incoraggiare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo alpiù preparati e più sicuri. Questo miglioramento è dovuto soprattuttocampagna di vaccinazione”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso dell’informativain vista del Consiglio Europeo (qui il video). “Nell’arco di un anno – ha aggiunto – in Italia abbiamo vaccinato con due dosi quasi 46 milioni di persone – e oltre 300 milioni in tutta l’Unione Europea. E’ unatazione imponente, per cui voglio ringraziare il Servizio Sanitario Nazionale, la Struttura del Commissario per l’Emergenza Covid-19, la Protezione Civile, tutti i cittadini”. “Oggi in Italia più dell’85% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto due dosi, e circa il 20% ha fatto anche la terza. Voglio incoraggiare ...

Ultime Notizie dalla rete : Natale sarà Covid: Agenas, sale al 10% tasso occupazione delle intensive Il picco di contagi della quarta ondata di Covid - 19 - dice, intanto, Massimo Galli - sarà "entro Natale o subito dopo, questo dicono i numeri delle proiezioni . E questa cosa non la possiamo ...

Oms, ecco le regole da seguire a Natale: "La vaccinazione da sola non basta" Anche il Natale 2021 sarà sotto l'insegna del Covid . Nonostante la campagna vaccinale in atto, l'emergenza sanitaria è ancora alta con tutta l'Europa nel pieno di una quarta ondata che adesso starebbe ...

