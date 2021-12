Maserati MC20, la supercar del Tridente tra i cordoli del circuito di Varano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) già diventata una delle Maserati più iconiche di sempre, e come dare torto a una supercar con delle prestazioni simili. Abbiamo portato l' MC20 sul circuito di Varano de' Melegari, per testare tra i ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) già diventata una dellepiù iconiche di sempre, e come dare torto a unacon delle prestazioni simili. Abbiamo portato l'suldide' Melegari, per testare tra i ...

Maserati MC20: la variante elettrica sta per arrivare di Davide Raia 15/12/2021, 17:18 Non è un mistero che il futuro di Maserati sarà a trazione elettrica ed anche la supercar Maserati MC20, attualmente dotata di un tradizionale e potentissimo V6, sarà coinvolta dalla transizione. Il programma di elettrificazione di Maserati è iniziato lo scorso anno, con il debutto della ...

Maserati MC20: la variante elettrica sta per arrivare ClubAlfa.it Maserati MC20: la sportiva sarà anche elettrica Il futuro della Maserati MC20 sarà molto diverso dal presente. La sportiva del Tridente, infatti, si prepara ad entrare nel mondo dell’elettrificazione. Il modello, che ricordi ...

Maserati MC20, una Fuoriserie per David Beckham L'ex campione inglese ha ideato e fatto realizzare una variante speciale della supercar modenese dove trionfano i colori nero e rosa della sua squadra di calcio, l'Inter Miami ...

