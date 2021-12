“Mano nella mano con lui”. Belen Rodriguez, colpo di scena inaspettato: pizzicata col vip (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nessuno se lo sarebbe mai aspettato e invece è successo. Mentre il gossip cercava di capire la situazione sentimentale di Belen Rodriguez, ci ha pensato la stessa soubrette argentina a far capire cosa succede. Tutto questo accade in una situazione con Antonino Spinalbese sempre più curiosa e strana. Ma cosa è successo? La conduttrice di Tu sì que Vales è stata beccata dalle telecamere di Whoopsee in un noto locale milanese, mano nella mano, con l’attore del film Netflix 365 giorni. Parliamo di Michele Morrone, in atteggiamenti molto ‘intimi’, addirittura mano per la mano. In tutto questo, almeno fino a poche ore prima, in che posizione si colloca il padre di sua figlia? Non deve interessargliene ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nessuno se lo sarebbe mai aspettato e invece è successo. Mentre il gossip cercava di capire la situazione sentimentale di, ci ha pensato la stessa soubrette argentina a far capire cosa succede. Tutto questo accade in una situazione con Antonino Spinalbese sempre più curiosa e strana. Ma cosa è successo? La conduttrice di Tu sì que Vales è stata beccata dalle telecamere di Whoopsee in un noto locale milanese,, con l’attore del film Netflix 365 giorni. Parliamo di Michele Morrone, in atteggiamenti molto ‘intimi’, addiritturaper la. In tutto questo, almeno fino a poche ore prima, in che posizione si colloca il padre di sua figlia? Non deve interessargliene ...

talhogws : RT @perditempohogws: ???? ; Ti ringrazio mio signore non ho più paura, perché, con la mia mano nella mano degli amici miei, cammino… - _iconica_ : RT @aromik_7: Ma in quale senso michele morrone e belen in un locale mano nella mano? Ma io ero rimasta ad antonino e lui al ritorno con la… - oliverhogws : RT @perditempohogws: ???? ; Ti ringrazio mio signore non ho più paura, perché, con la mia mano nella mano degli amici miei, cammino… - zazoomblog : Belen mano nella mano con Michele Morrone: i dettagli - #Belen #nella #Michele #Morrone: - michelarabino : RT @Mamo_lita: Come quando stringi nella mano un riccio e lo stringi forte. Il rancore è questo, fa male a solo a te. -