Mancini: "Ad Aguero auguro il meglio, mi dispiace" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il c.t. della Nazionale, Roberto Mancini, è stato tra i premiati dei Gazzetta Sports Awards e ha parlato dell'addio al calcio di Aguero per problemi al cuore Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il c.t. della Nazionale, Roberto, è stato tra i premiati dei Gazzetta Sports Awards e ha parlato dell'addio al calcio diper problemi al cuore

Advertising

DiMarzio : Dai playoff #Mondiali ad #Aguero, le parole del ct #Mancini - infoitsport : Mancini: “Sorteggi? Sfide difficili per tutti, non solo per l’Inter. Aguero…” - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Dai playoff #Mondiali ad #Aguero, le parole del ct #Mancini - MondoNapoli : Mancini: 'Napoli-Barcellona? Gara aperta. Un mio pensiero va ad Aguero, dispiace che debba lasciare cosi presto' -… - Chef1876 : RT @DiMarzio: Dai playoff #Mondiali ad #Aguero, le parole del ct #Mancini -