Incendio nella caserma dei carabinieri a Roma Sui Social monta la tesi complottista dei No Vax

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono in corso gli accertamenti del Nucleo investigativo deidel comando provinciale diper ricostruire le cause dell’che ha danneggiato una palazzina dellaSalvo D’Aquisto di Tor di Quinto a. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco e un carabiniere è rimasto lievemente ferito. Il vastoavrebbe interessato il piano alto della palazzina del nono reggimento deidi Tor di Quinto, ovvero ladel battaglione che si occupa dell’ordine pubblico. Un carabiniere è rimasto ferito. L’uomo è stato trasportato all’ospedale S. Andrea, le sue condizioni non sembrano essere gravi. LEGGI ANCHE Obbligo vaccinale, mille poliziotti si ribellano alla Lamorgese: sospesi dal servizio e senza ...

Advertising

emergenzavvf : Abitazione in fiamme e fumo nella tromba delle scale, intervento dei #vigilidelfuoco in un palazzo a #Viareggio (LU… - Agenzia_Ansa : Un incendio è divampato nel pomeriggio nella zona industriale di Beinasco, alle porte di Torino. Una colonna di fum… - tusciaweb : Incendio nella caserma dei carabinieri di Tor di Quinto, un militare ferito Roma - Un incendio è divampato nel pri… - DefredFred : RT @ofcs_report: #TORDIQUINTO #ROMA #INCENDIO NELLA #CASERMA DEI #CARABINIERI #VIDEO ?????? - GiannettiMarco : RT @leggoit: Roma, incendio nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto: un militare ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nella

... dalle ore 09:00 alle ore 14:00 circa,rada di Fiumicino e, contemporaneamente, presso il ... che causeranno un, il ferimento di quattro persone, e il decesso di un'altra, dispersa e ...Il video dell'in caserma a Roma Il video dell'caserma Salvo D'Acquisto di Tor di Quinto ha fatto il giro del web e mostra la vastità del rogo.VERONA - Una donna disabile e allettata è stata tratta in salvo dai vigili fuoco nell'appartamento pieno di fumo e portata in salvo a terra con l'autoscala per un ...La tragedia fatalità di via Monte innescata da un problema al letto riscaldato che ospitava la vittima, 89 anni, alle prese con problemi di salute che ne limitavano i movimenti ...