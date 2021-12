Il Collegio 6 chiude fra le lacrime: l’elenco dei collegiali promossi e i due migliori del 1977 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Come la migliore delle favole anche Il Collegio 6 ha il suo lieto fine. Le disavventure dei collegiali superstiti dalle punizioni e le espulsioni delle scorse cinque puntate, hanno potuto finalmente accedere alle prove dell’esame di fine corso nel tentativo di conquistare il diploma. Un tragitto non così facile a giudicare dalla scarsa preparazione di buona metà della classe. Per fortuna sono arrivate in soccorso anche alcune lezioni di ripasso imbastite dai professori di ruolo del corso; anche quest’anno l’incentivo è stato quello di mettere come docenti in cattedra gli stessi collegiali che quindi hanno dovuto spiegare ed interrogare altri loro compagni. I ragazzi accedono agli esami scritti e i primi scrutini rivelano il primo colpo di scena di quest’ultima puntata de Il Collegio 6… Il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Come la migliore delle favole anche Il6 ha il suo lieto fine. Le disavventure deisuperstiti dalle punizioni e le espulsioni delle scorse cinque puntate, hanno potuto finalmente accedere alle prove dell’esame di fine corso nel tentativo di conquistare il diploma. Un tragitto non così facile a giudicare dalla scarsa preparazione di buona metà della classe. Per fortuna sono arrivate in soccorso anche alcune lezioni di ripasso imbastite dai professori di ruolo del corso; anche quest’anno l’incentivo è stato quello di mettere come docenti in cattedra gli stessiche quindi hanno dovuto spiegare ed interrogare altri loro compagni. I ragazzi accedono agli esami scritti e i primi scrutini rivelano il primo colpo di scena di quest’ultima puntata de Il6… Il ...

