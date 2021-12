Di Gregorio (Asl 2 Abruzzo): "Emofilia non più ostacolo per le relazioni" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos Salute) - "L'Emofilia è una patologia emorragica congenita caratterizzata dall'assenza del fattore ottavo, quello deputato alla coagulazione del sangue. Si manifesta con emorragie spontanee che hanno come target le articolazioni. Tempo fa la profilassi non esisteva e le emorragie, trattate solo al momento e mai prevenute, potevano causare malformazioni ossee e gravi problemi relazionali. Oggi fortunatamente il paradigma è cambiato: grazie all'innovazione in ambito terapeutico e alla presa in carico dei pazienti da parte di professionisti in grado di indirizzarli e supportarli, questi conducono una vita quasi normale". Lo ha sottolineato, intervenendo al webinar 'Ridisegniamo l'Emofilia', Patrizia Di Gregorio, direttore Dipartimento dei servizi Asl 2 Abruzzo - direttore Uoc medicina ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos Salute) - "L'è una patologia emorragica congenita caratterizzata dall'assenza del fattore ottavo, quello deputato alla coagulazione del sangue. Si manifesta con emorragie spontanee che hanno come target le articolazioni. Tempo fa la profilassi non esisteva e le emorragie, trattate solo al momento e mai prevenute, potevano causare malformazioni ossee e gravi problemi relazionali. Oggi fortunatamente il paradigma è cambiato: grazie all'innovazione in ambito terapeutico e alla presa in carico dei pazienti da parte di professionisti in grado di indirizzarli e supportarli, questi conducono una vita quasi normale". Lo ha sottolineato, intervenendo al webinar 'Ridisegniamo l'', Patrizia Di, direttore Dipartimento dei servizi Asl 2- direttore Uoc medicina ...

italiaserait : Di Gregorio (Asl 2 Abruzzo): “Emofilia non più ostacolo per le relazioni” - fisco24_info : Di Gregorio (Asl 2 Abruzzo): 'Emofilia non più ostacolo per le relazioni': Centri specialistici importanti per rass… - StraNotizie : Di Gregorio (Asl 2 Abruzzo): 'Emofilia non più ostacolo per le relazioni' - giornalemionews : CIA Due Mari: auguri al nuovo direttore generale ASL di Taranto Vito Gregorio Colacicco - zazoomblog : La CIA Due Mari augura buon lavoro al nuovo direttore generale ASL di Taranto Vito Gregorio Colacicco - #augura… -