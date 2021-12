Cucciolo di labrador salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere caduto nel fiume Calore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorrecuso – I Vigili del Fuoco hanno salvato un Cucciolo di cane, razza labrador, caduto nelle acque gelide di un fiume Calore in piena in questi giorni, a causa delle forti piogge. Il fatto è accaduto oggi pomeriggio in località Piana, sul territorio di Torrecuso. Il salvataggio è stato effettuato dalla squadra specializzata Saf, d’istanza presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Telese Terme. La disavventura del Cucciolo è stata seguita con grandissima apprensione dai proprietari dell’animale. Alla fine la proprietaria ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo l’intervento dei caschi rossi che hanno messo in salvo il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorrecuso – Idelhannoundi cane, razzanelle acque gelide di unin piena in questi giorni, a causa delle forti piogge. Il fatto è acoggi pomeriggio in località Piana, sul territorio di Torrecuso. Il salvataggio è stato effettuato dalla squadra specializzata Saf, d’istanza presso il distaccamento deideldi Telese Terme. La disavventura delè stata seguita con grandissima apprensione dai proprietari dell’animale. Alla fine la proprietaria ha potuto tirare un sospiro di sollievol’intervento dei caschi rossi che hanno messo in salvo il ...

