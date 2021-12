Com’è che la meglio intellighenzia s’è persa dietro ai No Vax. Per fortuna la stragrande maggioranza dei cittadini ha scelto di vaccinarsi per recuperare la libertà minacciata dal Covid (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Siamo sempre fermi al “tradimento dei chierici”, come Julien Benda definì nel 1927 il colpevole scivolamento di molti intellettuali dell’epoca verso il sostegno alle dittature che in quegli anni stavano erodendo la fragilissima trama delle democrazie liberali. Quasi un secolo dopo, lo scivolamento di alcuni intellettuali della nostra epoca verso le tesi No Vax rivela lo stesso grado di irresponsabilità che animò quei complici (inconsapevoli?) dell’ascesa dei fascismi tra le due guerre. Perché al netto dei dubbi legittimi che animano le perplessità di alcuni circa l’efficacia dei vaccini – perplessità non troppo distanti dal timore che può prendere ognuno di noi al momento di assumere un qualsiasi farmaco – quanto di estremamente pericoloso sorregge il movimento politico No Vax e la lettura complottistica della realtà, con la convinzione che la campagna vaccinale sia solo l’ultima ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Siamo sempre fermi al “tradimento dei chierici”, come Julien Benda definì nel 1927 il colpevole scivolamento di molti intellettuali dell’epoca verso il sostegno alle dittature che in quegli anni stavano erodendo la fragilissima trama delle democrazie liberali. Quasi un secolo dopo, lo scivolamento di alcuni intellettuali della nostra epoca verso le tesi No Vax rivela lo stesso grado di irresponsabilità che animò quei complici (inconsapevoli?) dell’ascesa dei fascismi tra le due guerre. Perché al netto dei dubbi legittimi che animano le perplessità di alcuni circa l’efficacia dei vaccini – perplessità non troppo distanti dal timore che può prendere ognuno di noi al momento di assumere un qualsiasi farmaco – quanto di estremamente pericoloso sorregge il movimento politico No Vax e la lettura complottistica della realtà, con la convinzione che la campagna vaccinale sia solo l’ultima ...

