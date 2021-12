Attenzione a questo integratore: richiamato per possibile sostanza nociva (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Altro richiamo per un integratore per probabile sostanza nociva al suo interno. Ecco i lotti segnalati e il prodotto in questione. integratore (AdobeStock)I prodotti che sono anche solo potenzialmente nocivi ai consumatori subiscono un immediato richiamo. Leggiamo molto spesso di richiami a prodotti alimentari. Questa volta, però, ad essere protagonista del richiamo è un integratore molto utilizzato. Non è la prima volta che un integratore viene richiamato. Il richiamo precauzionale riguarda Acutil donna. Come sappiamo, questo è prodotto da Angelini. La motivazione del richiamo è la possibile presenza di una sostanza nociva. Stiamo parlando dell’ossido di etilene. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Altro richiamo per unper probabileal suo interno. Ecco i lotti segnalati e il prodotto in questione.(AdobeStock)I prodotti che sono anche solo potenzialmente nocivi ai consumatori subiscono un immediato richiamo. Leggiamo molto spesso di richiami a prodotti alimentari. Questa volta, però, ad essere protagonista del richiamo è unmolto utilizzato. Non è la prima volta che unviene. Il richiamo precauzionale riguarda Acutil donna. Come sappiamo,è prodotto da Angelini. La motivazione del richiamo è lapresenza di una. Stiamo parlando dell’ossido di etilene. ...

Advertising

borghi_claudio : Attenzione. Questo ricercatore ha scoperto una cosa molto interessante riguardo ai DATI. Leggere tutto. - romeoagresti : #Allegri in conferenza post #JuveMMF: “Il secondo tempo di oggi non mi è piaciuto: abbiamo allentato l’attenzione e… - Emagorno : L'articolo de Il Riformista sull'attentato alla #Sinagoga di Roma del 1982 ha portato alla luce un quadro sconvolge… - SabbiaSerena : Hande e Kerem non postano fanno credere che si stiano proteggendo, ma Hande e Kerem si sono lasciati e non lo dico… - Ennebiservice : Ciao ?? guarda ??questo prodotto della Vorwerk Folletto..... ?? ne trovi molti sul web??? fai attenzione?????? potrebbero… -