Atalanta vs Roma: tutti i precedenti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Atalanta è rimasta imbattuta in tutte le ultime sette gare di Serie A contro la Roma (4V, 3N): la sua serie più lunga di gare consecutive senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione. Tre delle ultime quattro sfide tra Atalanta e Roma in campionato si sono concluse con un successo della squadra bergamasca (1N): lo stesso numero di vittorie che la squadra lombarda aveva ottenuto nelle precedenti 14 gare contro questa avversaria. La Roma è andata a segno in tutte le ultime 11 trasferte di Serie A contro l’Atalanta, anche se ha vinto solo quattro di queste gare (3N, 4P). L’Atalanta viene da sei successi consecutivi in campionato (è l’unica squadra a punteggio pieno da inizio novembre a oggi); solo una volta nella sua storia ha ottenuto ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’è rimasta imbattuta in tutte le ultime sette gare di Serie A contro la(4V, 3N): la sua serie più lunga di gare consecutive senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione. Tre delle ultime quattro sfide train campionato si sono concluse con un successo della squadra bergamasca (1N): lo stesso numero di vittorie che la squadra lombarda aveva ottenuto nelle14 gare contro questa avversaria. Laè andata a segno in tutte le ultime 11 trasferte di Serie A contro l’, anche se ha vinto solo quattro di queste gare (3N, 4P). L’viene da sei successi consecutivi in campionato (è l’unica squadra a punteggio pieno da inizio novembre a oggi); solo una volta nella sua storia ha ottenuto ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ZANIOLO A DISPOSIZIONE CONTRO L'ATALANTA Ha smaltito l'infortunio all'adduttore #SkySport #SkySerieA #SerieA #Zaniolo #Roma - capuanogio : Il ranking #Uefa per club dopo la prima fase delle coppe europee 2021/2022: 8° #Juventus 11° #Roma 23° #Napoli 24… - sportface2016 : #SerieA | #Roma, #Zaniolo e #Smalling lavorano in gruppo: ottimismo in vista dell'#Atalanta - sportli26181512 : Roma, Zaniolo in gruppo: ok per l'Atalanta. Scarico per Smalling: Il talento giallorosso si è allenato senza proble… - MarcosPalermo : RT @GiordanoSepi: @ilRomanistaweb @asrclubberlino @MarcosPalermo @MrSeyo @mar_aie @marialina62 @missNormaJane @Piero_Farenti @R_Rabal @Remo… -