Alex Belli “duetta” con i Maneskin (VIDEO) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il VIDEO del “duetto” tra Alex Belli e i Maneskin Ormai tutti hanno sentito parlare o hanno visto il VIDEO in cui Alex Belli intona una canzone tratta da Notre Dame de Paris. Nella mente di tutti, inoltre, anche la reazione perplessa di Aldo Montano che ha conquistato il web. Secondo alcuni commenti, infatti: “L’espressione L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ildel “duetto” trae iOrmai tutti hanno sentito parlare o hanno visto ilin cuiintona una canzone tratta da Notre Dame de Paris. Nella mente di tutti, inoltre, anche la reazione perplessa di Aldo Montano che ha conquistato il web. Secondo alcuni commenti, infatti: “L’espressione L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

annie_j_k_ : RT @xcinefilax: Aspetta amore di mamma sono uscite notizie su Alex Belli e Delia Duran #gfvip - ilariadituccio : RT @BITCHYFit: Plot Twist fantastico: stasera si ritira Alex Belli per andare a parlare con Delia Duran, ma lei si trova in quarantena perc… - infoitcultura : Samy Youssef 'Alex Belli e Delia Duran? Tutto programmato'/ 'Si sono baciati davanti a me, coppia aperta” - virusixx : RT @xcinefilax: Aspetta amore di mamma sono uscite notizie su Alex Belli e Delia Duran #gfvip - Lorenzo83497205 : RT @itscamy03: no vabbè non ci credo... adesso abbiamo la conferma che nel #gfvip alex belli ha SOLO RECITATO. -