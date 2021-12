Wanda Nara: super sensuale in costume, i follower impazziti (Di martedì 14 dicembre 2021) Wanda Nara, super sensuale in costume anche d’inverno: l’argentina fa impazzire tutti i suoi follower alzando la temperatura. Sensualità senza limiti per l’argentina (foto: Instagram).Wanda si prepara al Natale alzando di molto la temperatura gelida, caratteristica di questo periodo dell’anno; la showgirl argentina, quanto a sensualità, risulta veramente quasi imbattibile, come dimostra scatto dopo scatto. Dopo aver superato la presunta crisi col marito Icardi, la Nara continua a dedicarsi alla sua linea di cosmetici, mentre è allo stesso tempo richiestissima come modella; la sua bellezza appare ogni volta senza limiti. Wanda Nara super sensuale in ... Leggi su formatonews (Di martedì 14 dicembre 2021)inanche d’inverno: l’argentina fa impazzire tutti i suoialzando la temperatura. Sensualità senza limiti per l’argentina (foto: Instagram).si prepara al Natale alzando di molto la temperatura gelida, caratteristica di questo periodo dell’anno; la showgirl argentina, quanto a sensualità, risulta veramente quasi imbattibile, come dimostra scatto dopo scatto. Dopo averato la presunta crisi col marito Icardi, lacontinua a dedicarsi alla sua linea di cosmetici, mentre è allo stesso tempo richiestissima come modella; la sua bellezza appare ogni volta senza limiti.in ...

zazoomblog : Agustina Gandolfo difende Wanda Nara lei è l’unica che mi ha aiutata - #Agustina #Gandolfo #difende #Wanda - infoitsport : “Da ustionarsi” Wanda Nara sgancia il bikini in pieno inverno, la posizione butta tutti giù dal letto: atomica – FO… - infoitsport : Wanda Nara sbarca in Argentina: “Io non scrivo a persone sposate. Il nome…” - infoitsport : Wanda Nara festa senza freni, ma c’è un particolare che non sfugge - infoitsport : Wanda Nara in Argentina: 'Ha rifiutato un regalo milionario' -