Viminale: agenti non vaccinati sospesi e multati, tolti tesserino e arma (Di martedì 14 dicembre 2021) Sospensione, ritiro del tesserino, dell’arma e delle manette, multa fino a 1.500 euro. Queste le sanzioni previste dalla circolare del Viminale, che ribadisce a partire dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine. Un obbligo che, si precisa, vale anche per chi è assente dal servizio. “L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute”. L’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio. “Il giorno 15 dicembre il personale tutto, anche se assente per legittimi motivi, dovrà produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale”. Se tale ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Sospensione, ritiro del, dell’e delle manette, multa fino a 1.500 euro. Queste le sanzioni previste dalla circolare del, che ribadisce a partire dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine. Un obbligo che, si precisa, vale anche per chi è assente dal servizio. “L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute”. L’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio. “Il giorno 15 dicembre il personale tutto, anche se assente per legittimi motivi, dovrà produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale”. Se tale ...

Advertising

GianandreaGorla : RT @gallina_di: COSAP: “VESSAZIONI PSICOLOGICHE A POLIZIOTTI NON VACCINATI”. In 50mila tra Agenti e Militari No Vax: Rischio Sospensione, A… - HuffPostItalia : Viminale: agenti non vaccinati sospesi e multati, tolti tesserino e arma - SHIN_Fafnhir : RT @gallina_di: COSAP: “VESSAZIONI PSICOLOGICHE A POLIZIOTTI NON VACCINATI”. In 50mila tra Agenti e Militari No Vax: Rischio Sospensione, A… - magicaGrmente22 : RT @gallina_di: COSAP: “VESSAZIONI PSICOLOGICHE A POLIZIOTTI NON VACCINATI”. In 50mila tra Agenti e Militari No Vax: Rischio Sospensione, A… - nuntius_viator : RT @gallina_di: COSAP: “VESSAZIONI PSICOLOGICHE A POLIZIOTTI NON VACCINATI”. In 50mila tra Agenti e Militari No Vax: Rischio Sospensione, A… -