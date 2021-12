Udine d’epoca in 100 scatti

Leggi su udine20

(Di martedì 14 dicembre 2021) S’intitola “ – Non c’è futuro senza passato” ed è il nuovo libro fotografico edito da Media Art in collaborazione con Pro LocoCastello e AIDO, associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Il libro è dedicato alla memoria di Susanna Damele, scomparsa otto anni fa. Le immagini provengono dall’Archivio Friuli della Fototeca dei Civici Musei di. La prefazione del libro, disponibile in tutte le edicole di, è stata curata da Daniele Damele il quale scrive che “il titolo del libro dice tutto. Questo volume racchiude in cento foto, una più bella dell’altra, l’compresa tra la fine dell’800 e gli anni ’40 del secolo scorso sino a poco prima della seconda guerra mondiale. È un libro che fissa la memoria, che evidenzia i ricordi al fine di comprendere ...