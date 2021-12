Tg1, l’inviata Lucia Goracci ’sequestrata’ in Romania da una senatrice no-vax – Video (Di martedì 14 dicembre 2021) Tg1, il servizio di Lucia Goracci La troupe del Tg1 è rimasta per ore in “ostaggio” della senatrice no-vax. E’ accaduto in Romania, dove la giornalista Lucia Goracci si era recata per documentare l’allarmante contesto sanitario, influenzato da una bassa percentuale di vaccinati rispetto agli altri paesi europei. l’inviata, durante l’intervista a Diana ?o?oac? – esponente politica sostenitrice di teorie negazioniste del Covid – è stata “sequestrata” da quest’ultima e solo l’intervento dell’ambasciata italiana ha risolto la situazione. La disavventura è stata raccontata ieri sera in un servizio del Tg1 a cura della stessa Lucia Goracci. La giornalista, dopo aver incalzato la senatrice sulla pandemia, ha dapprima ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 dicembre 2021) Tg1, il servizio diLa troupe del Tg1 è rimasta per ore in “ostaggio” dellano-vax. E’ accaduto in, dove la giornalistasi era recata per documentare l’allarmante contesto sanitario, influenzato da una bassa percentuale di vaccinati rispetto agli altri paesi europei., durante l’intervista a Diana ?o?oac? – esponente politica sostenitrice di teorie negazioniste del Covid – è stata “sequestrata” da quest’ultima e solo l’intervento dell’ambasciata italiana ha risolto la situazione. La disavventura è stata raccontata ieri sera in un servizio del Tg1 a cura della stessa. La giornalista, dopo aver incalzato lasulla pandemia, ha dapprima ...

