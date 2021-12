Sky: Elmas ci sarà col Milan. Fiducia anche per Zielinski, Mario Rui ed Insigne (Di martedì 14 dicembre 2021) La redazione di Sky Sport ha rivelato ulteriori informazioni sul recupero dei tanti infortunati che conta il Napoli in vista della partitissima di domenica sera a San Siro contro il Milan. Non dovrebbe rappresentare un problema il recupero di Elmas: oggi il report dell’allenamento non ha evidenziato particolari criticità sul macedone, che dopo la brutta botta di domenica sera s’è allenato senza problemi in gruppo. anche Zielinski, secondo Sky, dovrebbe essere regolarmente in campo: è influenzato, sì, ma ci si può sbilanciare con un certo grado di certezza e di ottimismo sul suo recupero. Insigne e Mario Rui non sono infortunati, sono semplicemente affaticati. La loro presenza, a Milano, non sembra – almeno ad oggi – in dubbio. I principali dubbi riguardano invece ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) La redazione di Sky Sport ha rivelato ulteriori informazioni sul recupero dei tanti infortunati che conta il Napoli in vista della partitissima di domenica sera a San Siro contro il. Non dovrebbe rappresentare un problema il recupero di: oggi il report dell’allenamento non ha evidenziato particolari criticità sul macedone, che dopo la brutta botta di domenica sera s’è allenato senza problemi in gruppo., secondo Sky, dovrebbe essere regolarmente in campo: è influenzato, sì, ma ci si può sbilanciare con un certo grado di certezza e di ottimismo sul suo recupero.Rui non sono infortunati, sono semplicemente affaticati. La loro presenza, ao, non sembra – almeno ad oggi – in dubbio. I principali dubbi riguardano invece ...

