Senato, no della Giunta ai domiciliari per Cesaro: ora voto in Aula (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli arresti domiciliari per il Senatore Luigi Cesaro sono stati chiesti lo scorso 10 settembre dal gip di Napoli per il reato di concorso esterno in associazione camorristica. Cesaro è indagato nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sul clan Puca di Sant’Antimo, comune del Napoletano in cui il parlamentare è nato 69 anni fa. Gli inquirenti contestano al Senatore e alla sua famiglia rapporti con l’organizzazione malavitosa locale. Lo scorso 2 ottobre il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare presentata dai suoi legali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli arrestiper ilre Luigisono stati chiesti lo scorso 10 settembre dal gip di Napoli per il reato di concorso esterno in associazione camorristica.è indagato nell’ambito di un’inchiestaDirezione Distrettuale Antimafia di Napoli sul clan Puca di Sant’Antimo, comune del Napoletano in cui il parlamentare è nato 69 anni fa. Gli inquirenti contestano alre e alla sua famiglia rapporti con l’organizzazione malavitosa locale. Lo scorso 2 ottobre il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l’istanza di revocamisura cautelare presentata dai suoi legali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

