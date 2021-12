Sci alpino, Gianluca Rulfi: “Le ragazze sanno gestire la pressione olimpica. Le vittorie di Goggia e Brignone importanti per il futuro” (Di martedì 14 dicembre 2021) La Valanga Rosa ha prima conquistato Lake Louise con Sofia Goggia e poi anche St.Moritz con il record di Federica Brignone e la doppietta firmata da Elena Curtoni. Uno dei principali artefici di questi risultati fantastici è sicuramente Gianluca Rulfi, direttore tecnico della nazionale di sci alpino, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della forza della squadra femminile, con tantissime atlete capaci di ottenere risultati di prestigio: “Serve il giusto mix di combinazioni. I padri e le madri ci hanno consegnato una generazione di grande talento, il lavoro dell’organizzazione di base ci ha permesso di intercettarla. Gli americani hanno i college e noi abbiamo gli Sci Club, che sono fondamentali per consentire di individuare i prospetti più interessanti, tenendo anche conto che ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) La Valanga Rosa ha prima conquistato Lake Louise con Sofiae poi anche St.Moritz con il record di Federicae la doppietta firmata da Elena Curtoni. Uno dei principali artefici di questi risultati fantastici è sicuramente, direttore tecnico della nazionale di sci, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della forza della squadra femminile, con tantissime atlete capaci di ottenere risultati di prestigio: “Serve il giusto mix di combinazioni. I padri e le madri ci hanno consegnato una generazione di grande talento, il lavoro dell’organizzazione di base ci ha permesso di intercettarla. Gli americani hanno i college e noi abbiamo gli Sci Club, che sono fondamentali per consentire di individuare i prospetti più interessanti, tenendo anche conto che ...

