Advertising

LegaSalvini : BOLLETTE, #SALVINI: 'VANNO RIDOTTE ANCORA, SERVE PIÙ CORAGGIO' - Elenasphoto1 : RT @FmMosca: Una volta essere un parlamentare significava avere potere, cambiare gli eventi, portare risultati agli elettori: oggi serve so… - SamaRosa70 : RT @FmMosca: Una volta essere un parlamentare significava avere potere, cambiare gli eventi, portare risultati agli elettori: oggi serve so… - Lopinionista : Salvini: 'Serve più coraggio per contrastare il caro bollette' - Piero42395724 : RT @FmMosca: Una volta essere un parlamentare significava avere potere, cambiare gli eventi, portare risultati agli elettori: oggi serve so… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Serve

Ma per costruire una nuova governancetempo, quindi (per ora) Draghi ha chiuso il fascicolo e ... E, che era fieramente contrarissimo, non farà le barricate: "Aspettiamo i dati... Non ...Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda perPremier. Milano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano ...ROMA - "Serve più coraggio per contrastare il caro bollette, che rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Bene i soldi già stanziati, ai quali ...Un king maker per il Quirinale. Ci prova Salvini, cerca di prendere in mano la delicata partita, giocando d’anticipo su Letta e Conte. Chiama i leader di tutti i partiti o quasi, ha un faccia a faccia ...