L’ignorato declino del salvinismo e l’ascesa del patriottismo nero

(Di martedì 14 dicembre 2021) Stretto nella tenaglia Meloni-Berlusconi, il leader della Lega Matteo Salvini sembra quasi sparito dalla scena politica italiana, se non fosse per i soliti 20 secondi che i telegiornali gli assegnano a prescindere dalla rilevanza delle cose che dice: d’altronde la legge del pastone non perdona, e se ogni benedetta sera passano Federico Fornaro (LeU) o Maurizio Lupi (Noi con l’Italia) è normale che la cosa valga per tutti. Ma andando alla sostanza politica, diremmo che è la prima volta da anni che Salvini è vittima di una doppia egemonia: di Berlusconi in relazione alla partita del Quirinale nella quale quest’ultimo appare il dominus della destra, essendo virtualmente candidato e disponendo meno virtualmente di un bel po’ di voti a sostegno; e di Giorgia Meloni che gli ha platealmente sottratto da sotto le terga la sedia su cui era seduto, quella del nazionalismo-sovranismo. Lo slogan ...